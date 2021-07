Vietati i fuochi d'artificio per la festa della Madonna della Marina e per Sant'Emidio: ecco perché e chi lo ha stabilito

SAN BENEDETTO - Niente fuochi per la festa della Madonna della Marina l'ultima domenica di luglio, con il suggestivo spettacolo sul mare né per la festa del patrono di Ascoli Sant'Emidio. Lo ha stabilito il comitato per l'ordine e la sicurezza che ha ritenuto troppo rischioso lo svolgimento di entrambe le manifestazioni. Avrebbero potuto infatti causare assembramenti e in un momento di rialzo del contagio avrebbero potuto inficare tutti gli sforzi fatti fino ad ora per contenere il diffondersi del virus. Si tratta di una decisione che era nell'aria e che, nel comprensibile rammarico di organizzatori e partecipanti, non poteva essere differente.

