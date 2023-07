SAN BENEDETTO - Quattro giorni di festa, per una delle ricorrenze più attese dell’estate. Scatta domani e prosegue fino a domenica notte la Festa della Madonna della Marina. Ieri mattina, in municipio, c’è stata la presentazione ufficiale del programma, da parte dei rappresentanti di tutti gli enti e le associazioni coinvolti nell’organizzazione. Nell’area portuale e lungo la rotonda Giorgini batte il doppio cuore della celebrazione, che inizia a tambureggiare già domani sera. Dalle ore 20.15, infatti, c’è l’attesa “Serata Bellacogg”: show con tante sorprese, nel segno della sambenedettesità. Prevista una vendita di gadget-solidali, col ricavato che verrà girato ad associazioni del territorio, impegnate nel sociale e nel sostegno delle persone in difficoltà.

La musica

Anche venerdì, sabato e domenica, sempre lungo la Rotonda, sono previste serate tra musica, giochi di prestigio e balli. Venerdì dalle ore 20.30 alle 22.30, occhi puntati sul prestigiatore e mentalista Andrea Paris. Sabato sera, poi, il centro s’infiamma con la musica dei mitici Anni Ottanta e Novanta, con il dj-set “Love & Dance”. Domenica, dalle 21.30, esibizione della tribute-band ufficiale di Jovanotti. Tutto, ovviamente, sempre ad ingresso libero. Non c’è festa senza buon cibo. Su questo fronte, da giovedì a domenica, la rotonda ospita anche gli stand organizzate da aziende enogastronomiche del territorio. La proposta è ricca, dall’esotico sushi brasiliano alla nostranissima frittura di pesce, con chitarra al battuto di alici. Riguardo ai riti religiosi, confermatissima la processione in mare, prevista sabato a partire dalle ore 18, con inizio dalla banchina portuale Malfizia. Parteciperanno almeno 10 imbarcazioni. Sempre sull’acqua, vento permettendo: sabato, dalle ore 9, alla radice del molo sud è in agenda l’ottava edizione del Palio Velico dei Quartieri. Domenica, dalle ore 18.30, processione che, dal porto, riporterà in cattedrale l’immagine della Vergine. Successivamente, messa solenne presieduta dal vescovo Carlo Bresciani. Al termine del rito ci saranno anche le premiazioni della competizione velica. Andando a ritroso: stasera, ore 21.15, nella basilica-cattedrale, focus storico-artistico sugli affreschi realizzati 30 anni fa dal frate-pittore Ugolino da Belluno. Relatore: l’esperto monsignor Vincenzo Catani.

I fuochi

A conclusione di tutta la Festa, confermatissimo lo spettacolo pirotecnico, previsto alle 23.50 di domenica, con i fuochi che avranno come “rampa di lancio” l’area del molo Sud. Su questo fronte, il sindaco Antonio Spazzafumo ha svelato un simpatico retroscena: «Negli ultimi giorni sono girate voci strane in città. C’è chi diceva che io avessi deciso di cancellare i fuochi della Marina. Va bene che siamo in un periodo di ristrettezze economiche, ma questo sarebbe stato troppo! Mai potrei scegliere di privarci di questo appuntamento che è tra i più sentiti da noi sambenedettesi». Il programma completo è disponibile sul sito: www.comunesbt.it.