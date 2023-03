SAN BENEDETTO - La festa della Madonna della Marina quest’anno raddoppia. Sarà di due settimane la durata dei festeggiamenti che vedranno il clou la domenica del 30 luglio, l’amministrazione comunale è già al lavoro per organizzare al meglio il programma dei festeggiamenti.



L’organizzazione

L’ultima domenica di luglio la città di San Benedetto rinnoverà il suo legame con la festa delle feste. E quest’anno l’intenzione è quella di iniziare a festeggiare a partire dal 16 luglio, operazione possibile anche grazie al Challenger di tennis che si disputerà dall’8 al 16 luglio così da non sovrapporsi con la festa. L’amministrazione comunale è già al lavoro per stilare il programma che ricalcherà in gran parte quello dello scorso anno pur aggiungendo nuovi eventi grazie proprio alle due settimane a disposizione. Tra gli appuntamenti che sicuramente saranno riproposti c’è lo spettacolo delle fontane danzanti svoltosi lo scorso anno in piazza Giorgini, un evento di grande impatto con fontane colorate che muovono i propri zampilli a passo di musica.

Si sta lavorando anche per un ritorno della sagra, stoppata per due anni a causa della pandemia, mentre lo scorso anno vide ben sei chef di altrettanti ristoranti della Riviera alternarsi negli stand gastronomici proponendo tipicità della cucina sambenedettese. «Il problema è che l’associazione per i festeggiamenti – spiega il consigliere comunale di Libera Stefano Gaetani da sempre in prima linea nell’organizzazione della festa – ha perso diversi membri per motivi personali, quindi si dovrà ricomporre questa realtà di volontariato per poi pensare a riorganizzare la sagra che potrebbe essere riproposta in piazza Mar del Plata, ma non al porto a seguito delle normative anti terrorismo che impongono la delimitazione di spazi aperti come l’area portuale».

Concerto anni '80 e '90

Altro appuntamento che non potrà mancare, visto il successo dello scorso anno, è il concerto anni Ottanta e Novanta che nel 2022 ha visto tantissimi sostenitori e fan con “Tutti in piazza a ballare gli anni ’80 e ‘90”. Tornerà anche il palio velico con i quartieri che si sfideranno in diverse regate da disputare presso la darsena con l’impegno del Circolo nautico e della Lega navale, così la fiera che si svolgerà tra viale Moretti e piazza Giorgini con diversi stand.



Sempre nel corso delle due settimane di festa sarà consegnato il Premio Truentum, in Palazzina Azzurra, al sambenedettese che più di altri si è distinto nella sua professione portando il nome della città oltre confine. Non mancherà la sezione religiosa con la processione in mare il sabato seguita da quella a terra la domenica che si concluderà con la santa messa celebrata sul sagrato della cattedrale della Madonna della Marina. Il tutto si concluderà come da tradizione con lo spettacolo pirotecnico da ammirare dalla spiaggia e dal molo sud.