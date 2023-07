SAN BENEDETTO - La Madonna della Marina ha fatto la grazia: ieri mattina, dopo un summit in Capitaneria di porto tra la comandante Alessandra Di Maglio, i pescatori rappresentati anche dal presidente della cooperativa Progresso Giuseppe Pallesca, e il sindaco Antonio Spazzafumo che ha contribuito alla mediazione, è accaduto il miracolo: la processione al largo per la feste delle feste si farà.



Le modalità



Si è disteso il clima dopo che, nei giorni scorsi, la marineria era decisa a far saltare, per la prima volta in almeno un scolo, la sfilata dei pescherecci. Probabilmente non tutte le barche più grandi potranno uscire ma quelle di medio cabotaggio seguiranno di sicuro il simulacro della Madonna. Si tratta, peraltro, di una effige realizzata in copia conforme a quella presente nella cattedrale di piazza Nardone e realizzata alla fine degli Anni Novanta da Luano Tozzi dopo che il fotografo Giorgio Sgattoni l’aveva fotografata. Un’opera che può resistere alle intemperie e all’acqua salmastra oltre che, a quanto pare, anche ai marosi di altro genere. Dietro al Nicola Andrea che quest’anno ha l’onore di ospitare il quadro comunque le barche più grandi probabilmente saranno costrette a rinunciare. Ma non per colpa delle regole che i comandanti dei pescherecci cercheranno di far rispettare ai propri imbarcati, amici e parenti come al solito, quanto a al rischio di toccare il fondo dell’imboccatura dello scalo che, purtroppo, è insabbiata. «La vera processione - spiega Pallesca - speriamo di poterla fare l’anno prossimo. Perché quest’anno il porto è ancora insabbiato mentre ci hanno assicurato che per il 2024 sarà intervenuta la draga. Oggi (ieri per chi legge ndr) il summit è andato abbastanza bene perché sono state riconosciute le nostre ragioni. Da sempre stiamo attenti quando usciamo in mare con i nostri familiari a bordo e, per fortuna, non è ami accaduto nulla di grave. Anche quest’anno quindi, ringraziamo la Capitaneria di porto, con la comandante, che ha capito quanto noi tutti teniamo a quest’evento».



Il buffet



Anche il ristoro sarà realizzato a terra così come la messa, rispettando la tradizione della quale come spiega lo storico Giuseppe Merlini, c’è notizia da quando esistono le barche a motore. E al molo nord anche Federico Palestini allestirà al suo Nudo e Crudo un buffet anche per accogliere i turisti che spesso partecipano incuriositi all’evento.