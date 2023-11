SAN BENEDETTO - «C’è un uomo a terra con una ferita alla testa, chiamate l’ambulanza!». È questa la scena che si sono ritrovate le persone che stavano transitando in via Ugo Bassi nei pressi del locale ex La Bibliofila. Una donna si avvicina e immediatamente allerta il 112, che invia polizia e ambulanza.

Si forma un capannello di persone intorno all’uomo di colore steso a terra con una profonda ferita alla fronte che arriva fino all’occhio destro, e varie escoriazioni sul corpo. Lo chiamano, anche dei connazionali nella loro lingua, ma l’uomo ha perso conoscenza. I sanitari iniziano a medicare le ferite e lo posano sulla barella, poi partono per il pronto soccorso scortati. L’uomo si riprende, dai test risulta in stato di ubriachezza.

Alcuni passanti lo hanno visto sbandare, lui parla di spinta che lo ha fatto sbattere ad un palo e cadere a terra. Un grosso palo di ferro vicino a dove è stato ritrovato ferito ha effettivamente delle chiazze di sangue, il racconto è veritiero, ma non sa chi è stato, è stato spinto da dietro. Alle forze dell’ordine ora il compito di ricostruire l’accaduto. La prognosi per l’uomo è di alcuni giorni, la ferita è profonda, ma il trauma cranico è lieve. «Mi fa riflettere l’indifferenza - dice la signora che lo ha trovato. Ho urlato e chiesto aiuto ma nessuno si è fermato, se non due persone».