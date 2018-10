Capriolo intrappolato in un recinto liberato da un medico cardiologo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Un capriolo è rimasto intrappolato in un recinto a Colle Valle, località fra i comuni di San Benedetto del Tronto e Grottammare. A trovare l’animale è stato il medico cardiologo Sciabhasi che si stava recando in un uliveto, il quale dopo essersi consultato con la Forestale dei carabinieri ha aperto il cancello consentendo così al capriolo spaventato di fuggire. È un mistero come abbia fatto il capriolo a superare la staccionata.