SAN BENEDETTO Una rotatoria senza sassi ma accessibile anche ai mezzi pesanti, dove probabilmente verrà ripristinata la fontana illuminata ma con uno zampillo più basso. Si tratta della riqualificazione della rotatoria presente lungo la statale 16 all’altezza dello svincolo con l’Ascoli – Mare che sarà finanziata dalla Carifermo.

APPROFONDIMENTI IL CARTELLONE Estate: il Comune di San Benedetto gioca d’anticipo con grande musica, brodetto e rugby

La fontana

Nei giorni scorsi è stata approvata dalla giunta la delibera di accettazione della proposta di sponsorizzazione del valore di 18.500 euro avanzata dalla Carifermo e destinata al finanziamento della manutenzione straordinaria dell’area verde della rotatoria di via della Liberazione sulla Statale 16. Un intervento che prevede innanzitutto uno scivolo lungo il perimetro della rotatoria per consentire ai tir e agli autobus di affrontare al meglio le manovre visto che attualmente non sono pochi i problemi che i mezzi pesanti si vano a dover sostenere per passare in questo punto.

Quanto al restyling interno della rotatoria sono due le soluzioni al vaglio: la prima prevedrebbe la realizzazione di una fontana con uno zampillo basso e un impianto di illuminazione per l’accensione serale, in modo da non recare fastidio ai mezzi, la seconda vedrebbe la vasca tombata e ricoperta dal verde. «Abbiamo voluto riprendere i rapporti con la Carifermo – ha spiegato il sindaco Spazzafumo – visto che la convenzione era scaduta da anni. Da tempo pervenivano lamentele da parte dei mezzi pesanti che si trovavano a passare per questo tratto e trovavano problemi di manovra, da qui la decisione di smussare il perimetro della rotatoria e soprattutto di renderla più bella.

Da qui l’esigenza di eliminare i sassi e soprattutto di ridare decoro a questa infrastruttura che realizzata anni fa non è mai stata riqualificata». Al momento della realizzazione della rotatoria, sempre da parte della Carifermo, era stata progettata una fontana al centro che poi venne azionata solo i primi tempi proprio perché lo zampillo creava problemi agli automobilisti che si trovavano a passare, per questo ora si vorrebbe realizzarne una con uno spruzzo più basso e illuminarla di notte. Per quanto concerne il cantiere che si andrà ad aprire per consentire i lavori, si intende procedere cercando di creare meno disagi possibili regolamentando la viabilità e magari intervenendo nelle ore notturne.

Sempre in materia di viabilità nell’ultima riunione di maggioranza si è tornati a discutere sulla possibilità di apertura di via Lombroso, attualmente strada chiusa al traffico che si immette su viale dello Sport del quartiere Marina di sotto, la coalizione di Spazzafumo sarebbe d’accordo nell’apertura dell’arteria anche se non mancano proteste da parte dei residenti della strada nettamente contrari a tale cambiamento che invece rientrerebbe nella riqualificazione che partirà con la realizzazione del piano particolareggiato di San Pio X.