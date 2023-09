FERMO - Con il bando “Scuola Innova”, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, vuole destinare 100mila euro alla progettualità degli istituti della Provincia di Fermo. Così è stato pensato un bando, presentato ieri mattina presso la sala assemblee della Cassa di Risparmio di Fermo. Ad illustrarlo, è rivolto alle scuole statali del primo e secondo ciclo della Provincia di Fermo, il presidente Giorgio Girotti Pucci: «Lo abbiamo chiamato Scuola Innova per sollecitare la realizzazione di progetti e attività che scaturiscono dalle idee e dalla capacità creativa delle singole scuole, in modo da renderli concreti e attuabili.

Nel mondo scolastico c’è un notevole fermento di idee che spesso non trova riscontro nelle risorse economiche necessarie. L’iniziativa è rivolta al mondo della scuola perché tra le principali finalità della Carifermo, c’è il sostegno all’istruzione e alla formazione. Abbiamo ritenuto che oltre alle normali erogazioni che noi operiamo durante il corso di ogni esercizio, a fronte di richieste che ci pervengono da tutto il mondo scolastico del territorio fermano, pensavamo fosse utile proporre qualcosa per rendere le idee più concrete e quindi abbiamo pensato di emanare questo bando già distribuito alle scuole che prevede l’erogazione di contributi per proposte da parte degli istituti scolastici». Le aree d’intervento saranno: attività laboratoriali, sport, musica, ambiente, teatro, informatica o progetti di orientamento, educazione alla salute, educazione alimentare, primo soccorso, difesa personale. Oppure progetti didattici innovativi per rendere più attivi e attraenti i processi educativi, privilegiando la ricerca.

Una sola richiesta



Ogni istituto comprensivo, potrà presentare una sola richiesta di contributo che però potrà essere valevole anche per più di una classe. Le spese che saranno ammissibili al contributo, potranno essere il personale necessario allo svolgimento dell’attività (escluso personale docente e Ata), le spese per strumenti e attrezzature nella misura massima del 50% del contributo richiesto. Saranno ammissibili tutte le scuole statali di primo e secondo ciclo della provincia di Fermo. La domanda di partecipazione al bando, scadrà il prossimo 30 novembre. La valutazione avverrà in base ai requisiti richiesti e al merito, con criteri come coerenza con le aree d’intervento indicate, la chiarezza dei contenuti, le risorse disponibili e la compartecipazione al progetto. Il contributo per ogni singolo progetto, sarà a partire da 2mila euro fino ad un massimo di 10mila euro. Il bando è rivolto ad un panorama molto ampio, se si considera che in Provincia di Fermo vi sono 13 istituti comprensivi, 9 scuole secondarie di secondo grado, 58 plessi di scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado 29 plessi e 9 istituti di scuole superiori.