San Benedetto, si è spento a 78 anni Pietro Pezzuoli, maestro di calcio e di vita per intere generazioni

SAN BENEDETTO - È morto all'età di 78 anni l'allenatore delle giovanili Pietro Pezzuoli, 78 anni a seguito di una grave malattia. Lascia la moglie Carla e i tre figli. Ha allenato, negli anni, le giovanili di Martinsicurese, Villa Rosa, Sambenedettese e Torrione Calcio. A ricordarlo, sui social, anche il sindaco di San Benedetto del Tronto, Antonio Spazzafumo: “Mr Pezzuoli Pietro voglio ricordarti così. Per te il calcio era la vita, per te allenare i giovani era la vita, per te il Torrione era la vita. Vincere era cosa semplice ma nei momenti critici hai sempre saputo sfoderare la simpatia che serviva per stemperare le sconfitte. Buon viaggio grandissimo Mr”. I funerali si terranno domani, 22 febbraio, nella chiesa del Sacro Cuore di Martinsicuro.