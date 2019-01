Ancora un black-out: il centro città piomba di nuovo nelle tenebre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Ancora un blackout in zona centro a San Benedetto. Nella notte tra domenica e lunedì tutta l’area di via Marsala compresa tra l’incrocio con piazza San Giovanni a Sud e con via Bracco a Nord è rimasta con i lampioni spenti. Quando è calata la sera non si sono accesi e, all’alba di ieri, era ancora tutto spento.Un problema riconducibile ad un malfunzionamento di una delle cabine che si trova nella zona e che gestisce l’erogazione dell’energia elettrica pubblica lungo quella via. E mentre nel tratto a Nord di via Manzoni la presenza del parcheggio di un supermercato ha aiutato a non rimanere completamente al buio (i fari presenti nel piazzale sono collegati alla linea elettrica dell’attività commerciale e dunque arrivano da fonti diverse) nella parte a Sud, quella che collega la stessa via Manzoni all’area delle piazze del mercato, non c’erano lampioni privati ad aiutare e per tutta la notte la strada è rimasta avvolta nell’oscurità. Problemi che si ripetono.