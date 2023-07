ROTELLA - Grave incidente stradale questa notte intorno alle due in Contrada Croce Rossa sulla strada che da Rotella conduce a Comunanza. Una auto è andata a schiantarsi con una minicar. Sono rimasti feriti 5 ragazzi. Uno di loro di 16 anni è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette in gravi condizioni.