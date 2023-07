Escursione choc in bici: brutta caduta a Ussita, portato in elisoccorso a Torrette

USSITA Cade dalla bici, ciclista a Torrette. L'incidente nella frazione di Casali, a Ussita. Il ciclista stava facendo un'escursione in bicicletta nei pressi del rifugio Piani di Pao quando, per cause in corso di accertamento, sarebbe scivolato cadendo rovinosamente a terra e riportando diversi traumi.

I soccorsi

Subito sono scattati i soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che, viste le condizioni dell'uomo, hanno deciso per il trasferimento in eliambulanza all'ospedale di Torrette ad Ancona.