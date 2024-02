Padre di famiglia scomparso a Cupra Marittima, sospese le ricerche dopo 6 giorni: era uscito di casa di mattina

CUPRA MARITTIMA - Sospese, su indicazione della Prefettura di Ascoli Piceno, le ricerche di Dmitrii Kurdumanov, 50enne di origini russe, scomparso lo scorso 20 febbraio.

Sposato, padre di famiglia, residente a Cupra Marittima. La moglie ne ha denunciato la scomparsa non vedendolo rientrare nella loro casa di via San Gregorio Magno nella zona del Castello di Sant'Andrea di Cupra Marittima. Era uscito di mattina, come testimoniato da alcune telecamere della zona.

La decisione

La sospensione delle ricerche è stata decisa durante un tavolo tecnico svolto oggi. La Prefettura di Ascoli ha rimarcato che le ricerche «verranno immediatamente riattivate nel caso dovessero emergere nuovi elementi dalle attività ispettive e investigative che le forze dell'ordine stanno tuttora svolgendo».