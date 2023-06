Morto d'infarto Denny Pruscino: giocava a calcetto in carcere, nel 2011 aveva ucciso il figlio di 2 anni insieme alla moglie

FOLIGNANO - Denny Pruscino è morto di infarto dopo una partita a calcetto nel carcere di Padova, dove stava scontando una condanna all'ergastolo, per l'uccisione a Piane di Morro di Folignano del figlio, di appena due mesi, Jason.

L'omicidio

Denny Pruscino è morto a 42 anni. Il piccolo fu ucciso nel 2011 da Pruscino insieme alla moglie. A distanza di quasi dieci anni, Denny Pruscino e la ex moglie Katia Reginella erano stati nuovamente condannati dal tribunale ascolano. Condanna a un anno e mezzo di carcere per Denny Pruscino e a due anni per la sua ex moglie Katia Reginella.

Erano finiti nell’inchiesta sui maltrattamenti a cui avrebbero sottoposto la loro prima figlia, causandole danni permanenti a livello cerebrale.