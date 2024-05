PESARO La condanna diventa definitiva, l’imprenditore Augusto Bezziccheri, 73enne titolare della Isofom, è stato portato in carcere dagli agenti della squadra mobile. L’uomo, già noto per i guai col fisco, è stato prelevato a seguito di un’ordinanza per un definitivo di 6 mesi. Non è chiaro il reato per cui deve scontare la condanna, ma questa volta non si tratta di una sentenza che ha a che fare con reati economico finanziari, ma di tutt’altro genere. Bezziccheri era già stato condannato a 4 mesi per una evasione fiscale risalente al 2012.



Divenuta definitiva stava scontando gli arresti domiciliari quando era stato sorpreso fuori dall’abitazione in un paio di circostanze: motivo per cui nel 2019 era stato portato in carcere per scontare gli ultimi 21 giorni di condanna. Nel 2021 era finito nuovamente a processo per una contestata evasione di 4 milioni di euro. L’ultimo guaio giudiziario risale allo scorso dicembre quando è finito nel registro degli indagati con l’accusa di aver evaso 811 mila euro tra Iva e Ires con la sua azienda che opera come produttore di materiali isolanti per il settore della termoidraulica, della refrigerazione e dell’industria.

Maxi sequestro



Contestualmente era scattato il maxi sequestro preventivo da parte della Guardia di finanza per 800 mila euro. Denaro congelato dai conti correnti bancari nella disponibilità dell’indagato.

Per l’accusa l’imprenditore avrebbe messo in atto uno schema di frode, avvalendosi dell’interposizione di una società. In pratica riusciva a ottenere indebiti vantaggi fiscali derivanti dalla contabilizzazione di costi scaturiti proprio dai fittizi rapporti economico-commerciali con quest’ultima, riuscendo in tal modo a evadere il fisco.

In pratica i finanzieri hanno controllato un’azienda che risultava fornitrice di merce, ma quest’ultima sarebbe stata troppo piccola per quei quantitativi e fatturati dichiarati. Così le fatture sarebbero state gonfiate per scaricare l’Iva e abbassare l’imponibile risparmiando così 800 mila euro: l’evasione contestata.

L’imprenditore dieci anni fa era stato vittima di un’aggressione mentre stava uscendo dal piazzale della sua azienda. Erano all’incirca le 20 quando due persone lo hanno prima colpito alla testa con il calcio di una pistola, poi lo hanno immobilizzato a terra e gli hanno sfilato il Rolex dal polso del valore di circa 25mila euro. I due aggressori erano poi fuggiti a piedi.