Chico Forti ha parlato alla trasmissione Cinque Minuti e ha raccontato il suo ritorno in Italia, in particolare l'accoglienza avuta nelle due carceri, quella di Roma in cui è stato rinchiuso al suo arrivo e quella di Verona, in cui si trova adesso. «A Rebibbia e a Verona mi hanno accolto come un re. Quando sono arrivato in carcere mi hanno detto: 'c'è il comandante che vuole parlarle'. Pensavo che fosse un agente della penitenziaria ma invece il primo che mi si è presentato è stato Schettino (l'ex comandante della Costa Concordia, detenuto a Rebibbia), il quale mi ha detto: «Chico, sei il mio eroe'».