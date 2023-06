Pedone travolto dopo il tamponamento tra due auto: interviene l'eliambulanza

MONTEPRANDONE - Incidente stradale questa sera dopo le 20 a Monteprandone in contrada Colle Appeso dove a seguito di un tamponamento, un pedone è stato travolto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per soccorrere lui e l’occupante di una delle due auto coinvolte nello schianto. Il più grave è il pedone per il quale è stato predisposto l’intervento dell'eliambulanza per il trasporto al Trauma Center dell’ospedale di Torrette ad Ancona ma dopo una iniziale preoccupazione al momento non correrebbe pericolo di vita.