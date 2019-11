Scoppia l'incendio in officina, salvate le auto: colonna di fumo visibile da chilometri

MONTEPRANDONE - Un vasto incendio si è sprigionato all’interno di una grande officina che si trova in via della Scopa a Centobuchi di Monteprandone. Le fiamme sono divampate in un momento in cui, all’interno del capannone che ospita l’attività, non c’era nessuno (per fortuna il rogo è avvenuto durante la pausa pranzo).

Quando la colonna di fumo è stata avvistata dalla strada sono subito stati allertati i vigili del fuoco che hanno raggiunto in gran numero il luogo dell’incendio. L’officina è stata subito raggiunta anche dal titolare che, dopo il primo intervento dei vigili del fuoco è riuscito a predisporre il trasferimento all’esterno delle sei auto che, in quel momento, si trovavano dentro il capannone. I vigili del fuoco hanno così potuto procedere all’attività di bonifica del sito.

