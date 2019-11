Il contatore prende fuoco e il fumo invade tutta la palazzina: sgomberate tre famiglie

CIVITANOVA – Fiamme e fumo da un contatore elettrico, tre famiglie evacuate. Allarme nel quartiere di San Marone a Civitanova. Nel primo pomeriggio, poco dopo le 15, i vigili del fuoco sono intervenuti in una palazzina a due piani. A dare l'allarme e ad allertare il 115 sono stati i residenti del palazzo. Per cause che sono in corso di accertamento, da un contatore al piano terra dello stabile sono divampati fumo e fiamme. Il fumo, nel volgere di pochi minuti, si è alzato ed ha invaso la tromba delle scale della struttura.

Tre famiglie che vivono lì sono immediatamente scese in strada. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che, in poco tempo, hanno domato l'incendio del contatore elettrico e hanno messo in sicurezza tutti i locali della palazzina, evacuando le famiglie. Fortunatamente, nessuno tra i residenti è rimasto intossicato dal fumo che si è sprigionato in seguito all'incendio del contatore. I residenti, comunque, in via precauzionale, sono stati fatti allontanare dai rispettivi appartamenti.

