Tolentino, incendio in una palazzina, salvata una donna ​di 87 anni bloccata in casa

Ultimo aggiornamento: 21:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Vigili del fuoco e carabinieri, ieri intorno alle 17.30, sono intervenuti per un incendio in una palazzina in via Isonzo. Gli uomini del 115, provenienti dal distaccamento di, hanno subito domato le fiamme provenienti dall’impianto elettrico esterno al condominio, scongiurando danni alla struttura. I condomini sono subito usciti dai loro appartamenti ma un’anziana di 87 anni, con problemi di deambulazione, è rimasta dentro casa, respirando i fumi prodotti dalla combustione. Per fortuna non ha perso conoscenza. Prontamente soccorsa dai carabinieri, dai vigili del fuoco e dal 118, la donna è stata trasportata per precauzione al pronto soccorso di Macerata. Le sue condizioni non sono gravi. Tutti gli altri condomini sono subito rientrati in casa.