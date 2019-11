Il frontale innesca una carambola tra quattro auto: in due all'ospedale, uno è grave

SAN LORENZO IN CAMPO - Maxi incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri lungo la 424 Pergolese, proprio al confine tra la città dei Bronzi dorati e San Lorenzo in Campo. Quattro le autovetture coinvolte e strada chiusa per oltre due ore.

Il sinistro è accaduto poco prima delle 18, tra il passo di San Vito sul Cesano e la zona industriale Ganga. Tutto sembra sia scaturito da una mancata precedenza. Lo scontro frontale tra due vetture, ha provocato una sorta di carambola che ha interessato altrettante auto. Incidentate una Panda, una Ford Kuga, una Fiat Idea e una Fiesta. In totale quattro le persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della polizia municipale associata “Media Valcesano”, i carabinieri della stazione di Pergola, i vigili del fuoco di Cagli e due ambulanze. Dopo le prime cure dei sanitari, per due dei quattro è stato necessario il trasporto in ospedale. Un uomo del posto è stato portato al nosocomio regionale di Torrette di Ancona. Lungo e impegnativo il lavoro di carabinieri, vigili del fuoco e municipale per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, spostare i veicoli dalla carreggiata e ripristinare le condizioni di sicurezza. Lungo la Pergolese tra Pergola e San Lorenzo la circolazione è andata in tilt. La strada è stata riaperta intorno alle 20.30.

