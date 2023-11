ASCOLI - L’Arengo cerca nuovi funzionari tecnici per l’attuazione dei tanti progetti finanziati nell’ambito del Pnrr. Ecco, quindi, la decisione di promuovere un avviso di selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria finalizzata ad assunzioni a tempo determinato, sia a tempo pieno che part-time, per profili professionali di funzionario tecnico.

Si cerca, dunque, di attivare nuove forze lavoro in tale direzione, rimpinguando la squadra tecnica comunale per portare avanti le numerose procedure in atto, considerando anche i tempi molto stretti per il loro completamento. Ed in tale direzione, entro il 2023 saranno già due le persone da assumere per un periodo che potrà andare da 12 a 36 mesi all’interno del settore “Ricostruzione sisma, Sportello unico edilizia e patrimonio” per seguire i progetti finanziati col Pnrr. Ma dalla graduatoria poi l’Arengo potrà attingere ancora in caso di altre esigenze. Tutti gli interessati dovranno presentare la domanda di ammissione alla selezione per via telematica, attraverso il portale “inPa” entro le ore 12 del 27 novembre.

La selezione pubblica





Alla selezione pubblica dell’Arengo per la formazione della graduatoria da utilizzare - per due assunzioni subito e altre in base alle esigenze – potranno presentare la domanda le persone che, oltre ai requisiti standard delle selezioni pubbliche (relative ad esempio a cittadinanza, maggiore età e altro ancora), siano in possesso di un diploma di laurea (triennale o magistrale, o specialistica) in Ingegneria civile, in Ingegneria edile-architettura e in Architettura. Le assunzioni saranno per un periodo da uno a tre anni con contratti a tempio pieno o part-time. Per la formazione della graduatoria i candidati ammessi saranno chiamati ad un colloquio per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese, dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché la verifica dei requisiti attitudinali riferiti al ruolo da ricoprire. Nel caso in cui dovessero essere ammesse più di 50 domande, si procederà con una preselezione basata su test prima dei previsti colloqui. Parte, dunque, la procedura per potenziare ulteriormente gli uffici tecnici comunali attualmente sotto pressione per il gran numero di pratiche e progetti tra ricostruzione e tutti gli interventi programmati col Pnrr.