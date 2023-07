GROTTAMMARE - Il rione Casette ha vinto il Palio del Pattìno - Memorial Maurizio Pignotti 2023, svoltosi nelle acque di mare di Grottammare comprese tra l’Hotel Sylvia e lo stabilimento Savana.





L’imbarcazione contraddistinta dai colori bianco e giallo aveva a bordo la coppia di vogatori composta da Giuseppe Sforza e Fabio Matoffi e proprio quest’ultimo ha avuto il compito di suggellare la loro impresa, ponendo il remo nell’apposito cilindro arancione piantato sulla sabbia, in un tempo complessivo di 48’33”. Per il rione Casette questo è un evento destinato a fare storia, visto che mai fino ad ora avevano vinto un’edizione del Palio del Pattino. I vincitori hanno preceduto di soli 27 secondi (49’00”) il rione Lame (Christian Griglio e Alessia Biondi), a testimonianza di una gara che si è decisa sul filo di lana, con l’allungo decisivo proprio a poche pagaiate dall’arrivo. Il pattino del rione Lame aveva chiuso in testa il primo dei tre giri del circuito previsti dalla gara, ma già poco prima del secondo passaggio era avvenuto il sorpasso che si sarebbe rivelato decisivo. Terzo posto per San Martino (Dante Rosati e Giuseppe Imbrescia) in un tempo di 50’58”, davanti a Valtesino (Francesco Di Giacinto e Marco Stampatori), giunto in 51’52” e al rione Stazione (Alessio Raggioli e Massimo Iobbi), più staccato.



«Sono molto soddisfatto per questa giornata di sport – ha detto il sindaco di Grottammare, Alessandro Rocchi – in quanto nel pochissimo tempo che è intercorso dalla nostra elezione a oggi, non era affatto scontato che riuscissimo a mettere in piedi il Palio. Dal prossimo autunno ci rimetteremo subito al lavoro per programmare la gara del 2024, con l’obiettivo, come ha detto anche il consigliere Nicolino Giannetti, di coinvolgere tutti i rioni e tornare ai fasti delle edizioni precedenti. Oggi abbiamo anche lasciato l’hashtag #grottammaresport, da mettere alle foto di sport scattate a Grottammare».



I vogatori del rione Casette hanno percorso le 15 miglia del circuito in una media di 18,537 miglia orarie (34,331 km), dimostrando un ottimo allenamento e un affiatamento importante, che alla lunga li ha portati alla vittoria in rimonta, visto che dopo il primo passaggio erano al secondo posto, staccati di dodici secondi. Alzando il ritmo dei colpi, Sforza e Matoffi si sono portati in testa per non mollare più il comando, fino alla vittoria finale, festeggiata con tanto entusiasmo. Bisogna anche riconoscere che solo cinque dei quattordici rioni grottammaresi hanno deciso di partecipare alla gara, visto anche il fatto che per poter essere competitivi bisogna avere un allenamento costante e prolungato nei mesi e molti equipaggi non erano pronti per gareggiare.



Spettacolare è stata anche la partenza, con gli equipaggi che al via dello starter Michele Rosati (una delle anime dell’organizzazione) sono corsi verso i propri pattini per metterli in mare dalla spiaggia, dove erano posizionati con il principio dell’handicap, in base al piazzamento dell’edizione precedente. C’è stata in avvio anche una leggera collisione in acqua tra due scafi, che però non ha influito sull’andamento della competizione. Ottima l’organizzazione curata da Nicolino Giannetti, Gabriele Luzi, Alessandra Biocca con la collaborazione di Matteo Trionfi e Michele Rosati.