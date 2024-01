Pesaro, individuato l'autore dei furti nelle casette di Natale in piazza del Popolo

PESARO - Indagini lampo e pronta la risposta della Polizia di Stato che ha immediatamente individuato l’autore dei furti avvenuti la notte del 2 gennaio ai danni degli ambulanti delle casette di legno installate in piazza del Popolo a Pesaro.

Nella notte tra l’1 e il 2 gennaio un ignoto portava a segno un audace colpo scassinando otto casette installate in piazza, a pochi passi della Questura e Prefettura. Il malvivente riusciva ad entrare in cinque di queste, appropriandosi di una borsa in pelle e di 500 euro, mentre nelle altre provava la sola effrazione.

Le indagini condotte della Squadra Mobile hanno permesso di identificare subito l’autore dei furti e di sottoporlo a perquisizione d’intesa con la locale Procura della Repubblica. L’attività permetteva il sequestro della borsa sottratta, degli strumenti usati per l’effrazione e del monopattino a bordo del quale il soggetto si muoveva tra una casetta e l’altra. Sono in corso ulteriori accertamenti investigativi.