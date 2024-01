PESARO Furti al villaggio di Natale, denunciato un 50enne pesarese già noto alle forze dell'ordine. Per muoversi aveva utilizzato un monopattino.

La risposta

Hanno destato stupore quei furti che forse, proprio per il periodo in cui sono accaduti e per i posti che hanno preso di mira, sono apparsi particolarmente antipatici. Comunque è stata pronta la risposta della Polizia di Stato che ha immediatamente individuato l’autore dei furti avvenuti nella notte del 2 gennaio ai danni degli ambulanti delle casette di legno installate in piazza del Popolo. Nella notte tra l’1 e il 2 gennaio un ignoto ladro portava a segno un audace colpo scassinando otto casette installate in piazza del Popolo, con in più il particolare che ha avuto la sfrontatezza di agire a pochi passi dalla Questura e Prefettura. Il malvivente era riuscito ad entrare in cinque casette, appropriandosi di una borsa in pelle e di 500 euro, mentre nelle altre aveva provato la sola effrazione.

Le due fasi

Aveva agito prima dell'arrivo dei vigilantes contando sul fatto di essere scambiato per un esercente delle casette. Poi era tornato qualche ora dopo nascondendosi dietro le casette stesse. Le indagini condotte della Squadra Mobile hanno permesso di identificare subito l’autore dei furti e di sottoporlo a perquisizione d’intesa con la locale Procura della Repubblica. Si tratta appunto di un italiano di 50 anni. L’attività ha permesso il sequestro della borsa sottratta, degli strumenti usati per l’effrazione e del monopattino a bordo del quale il soggetto si muoveva tra una casetta e l’altra. Sono in corso ulteriori accertamenti investigativi.

Il 2 gennaio i commercianti di dolciumi, prodotti tipici, indumenti a tema hanno trovato le porte d’accesso forzate e, all’interno o mancavano i soldi della cassa, o gli articoli in vendita. A terra le viti delle porte scassinate. Alcuni esercenti si sono organizzati con serrature piombate dunque molto difficili da manomettere in poco tempo. In una di queste hanno preso 400 euro da un salvadanaio, ovvero l’intero incasso del primo dell’anno. In un’altra casetta è stata portata via l’intera cassa con 30 euro dentro.

Le spycam

Rabbia e rassegnazione per gli esercenti che si sono visti cancellare l’incasso del giorno precedente. Ad altri hanno rubato una borsa, insomma un bottino da diverse centinaia di euro. Le telecamere puntate sulla piazza hanno aiutato gli investigatori nelle indagini.