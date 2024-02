CUPRA MARITTIMA Un uomo di 49 anni, residente a Cupra Marittima, non è rientrato a casa nella notte di martedì dopo una giornata passata interamente fuori, e dopo la denuncia della moglie sono scattate le ricerche per ritrovarlo. A dare la notizia della scomparsa è il sindaco di Cupra Marittima Alessio Piersimoni, che sta seguendo costantemente gli aggiornamenti sulla vicenda: «In zona Castello di Sant'Andrea c'è un importante dispiegamento di forze dell'ordine per la ricerca di una persona di cui si sono perse le tracce dalla giornata di martedì – scrive il primo cittadino cuprense sulla sua pagina ufficiale -. Sul posto ci sono i carabinieri, la polizia locale, i volontari della protezione civile e i vigili del fuoco».



La perlustrazione



Le ricerche del cuprense continuano. Martedì mattina è uscito dalla propria abitazione a piedi, in zona Castello di Sant’Andrea, e non vi ha più fatto ritorno, e da quel momento non si sono più avute sue notizie. La notizia della scomparsa del quarantanovenne di origine russa, ma residente a Cupra Marittima con sua moglie da alcuni anni, si è diffusa a macchia d'olio nella mattinata di mercoledì, quando in riviera le persone hanno iniziato a chiedersi come mai c'era un tale spiegamento di forze dell'ordine, tra cui l'elicottero dei vigili del fuoco. Decine anche le condivisioni del post del sindaco Piersimoni. La moglie, dopo una notte trascorsa nel tentativo di contattarlo al telefono cellulare senza ricevere risposta, si è recata dai carabinieri di Cupra per sporgere denuncia di scomparsa. Immediatamente sono stati allertati la protezione civile, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, e subito sono partite le ricerche.

La cella telefonica

Si lavora anche per risalire al luogo dove è stata agganciata l'ultima volta la cella telefonica del suo telefonino. La prefettura diffonderà le generalità del quarantanovenne se nel giro di qualche ora non dovesse essere trovato; nel frattempo si è insediata a Sant'Andrea la postazione fissa dei vigili del fuoco, e le ricerche stanno continuando anche con i cani molecolari. Il gruppo comunale cuprense della protezione civile proprio nella giornata di martedì aveva svolto un'esercitazione: «Fondamentale è il lavoro che questo gruppo svolge – spiega il primo cittadino di Cupra -. È importantissimo per il nostro comune avere un gruppo operativo e pronto ad assistere la cittadinanza in caso di emergenza, come sta avvenendo in queste ore in cui i volontari della protezione civile sono impegnati insieme alle forze dell'ordine nella ricerca di un nostro concittadino scomparso da casa».