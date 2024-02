CUPRA MARITTINA Dimitrii Kurdumanov, l'uomo di origine russa, padre di tre figli residente a Cupra Marittima, scomparso martedì mattina dalla sua abitazione, avrebbe lasciato due lettere, prima di svanire nel nulla. La prima per la moglie, e la seconda per i familiari in Russia. Lettere che ora inquietano gli investigatori.Anche ieri le ricerche del cinquantenne sono proseguite ma vanamente.

APPROFONDIMENTI LA SCOMPARSA Cupra Marittima, Dimitrii sembra sparito nel nulla: incessanti ricerche pure con i droni L'APPRENSIONE Dimitrii scomparso nel nulla, proseguono le ricerche a Cupra: era uscito di casa con lo zaino. Ecco la sua foto

Il sindaco Alessio Piersimoni è in costante contatto con le forze dell'ordine, e in mattinata ha diramato le generalità e la sua , sperando che chiunque possa dare una mano per il ritrovamento: «Continuano le ricerche di Kurdumanov Dimitrii, di cui si sono perse le tracce da martedì 20 febbraio – spiega il primo cittadino cuprense -. Si è allontanato dalla sua abitazione in via San Gregorio Magno, Cupra Marittima, indossando una felpa verde militare con cappuccio, la stessa della foto e con uno zaino in spalla, probabilmente ha portato con se del cibo e degli scarponi. È abituato a camminare molto e conosce i sentieri delle nostre colline».