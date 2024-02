Ascoli, arriva Linea Verde: le riprese dal 6 al 9 febbraio. E questo sabato su Rai 1 la protagonista sarà invece Cupra con Alberto Angela

ASCOLI - Le telecamere di Linea Verde dal 6 al 9 febbraio si accendono nelle Marche, in particolare ad Ascoli Piceno e dintorni. Una puntata all’insegna della tradizione e con delle belle sorprese. La messa in onda della puntata è prevista poi per domenica 25 febbraio alle 12.20 su Rai 1. Al timone del programma il trio composta da Peppone Calabrese, Livio Beshir e Margherita Granbassi.

Cupra Marittina protagonista

Non solo. Marche protagoniste sulla Rai anche domani, sabato 3 febbraio, nella puntata di "Passaggio a nord ovest", il programma di Rai Cultura ideato e condotto da Alberto Angela. Questao sabato, alle ore 15, su Rai 1 protagonista un museo veramente particolare di Cupra Marittima: il Museo Malacologico Piceno. In questo museo è custodita la più grande collezione di conchiglie del mondo, più di 12 milioni di esemplari; alcuni sono molto piccoli, altri invece sono dei veri giganti, con un peso che supera i 200 chili.