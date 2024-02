CUPRA - Proseguono le ricerche di Kurdumanov Dimitrii, 49 anni, padre di tre fugli di cui si sono perse le tracce da martedì 20 febbraio.

Cosa è successo

Si è allontanato dalla sua abitazione in via San Gregorio Magno, Cupra Marittima, indossando una felpa verde militare con cappuccio e con uno zaino in spalla. È abituato a camminare molto e conosce i sentieri dellecolline picene.