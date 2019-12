Il ladro passa dalla finestra: il padrone di casa rientra e la trova devastata

CUPRA MARITTIMA - Topi d'appartamento in azione a Cupra Marittima. Sono penetrati forzando da una finestra intorno alle 20 di ieri quando in casa non c'era nessuno.

LEGGI ANCHE:

I ladri rubano un Suv, ma non riescono a disattivare il Gps e sono costretti ad abbandonarlo

Si finge amica dell’anziano, ladra messa in fuga dalla badante

I ladri sapevano, evidentemente, che nell'abitazione non c'era nessuno e sono entrati da una delle finestre che immettono direttamente all'interno dell'appartamento. Una volta dentro hanno rovistato dappertutto mettendo le stanze a soqquadro. Hanno trovato soldi in contanto e alcuni oggetti di valore, li hanno presi e se ne sono andati. A scoprire l'avvenuto furto è stato il padrone di casa che, una volta rientrato, in serata, si è trovato di fronte al caos creato dai ladri. Non ha potuto fare altro che allertare le forze dell'ordine. Sul posto sono andati i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di San Benedetto che hanno effettuato i rilievi all'interno dell'appartamento e sono ora al lavoro per risalire all'identità dei malviventi, anche attraverso la visione dei filmati di videosorveglianza catturati dalle telecamere della zona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA