Il piromane torna a bruciare nella notte sulle colline, tempestivo intervento dei vigili del fuoco

CUPRA MARITTIMA - Quella tra sabato e domenica è stata infatti un’altra notte di fuoco a Cupra Marittima nella zona di Villa Santi, a ridosso del confine con il territorio comunale di Massignano. I vigili del fuoco hanno raggiunto anche l'area spegnendo il fuoco che aveva avvolto una zona di fitta vegetazione non troppo distante dal passaggio della strada. Sono in corso indagini per capire la matrice dell'incendio che secondo le prime risultanze;potrebbe portare la firma del piromane che da tempo sta colpendo proprio in quella zona e che le forze dell’ordine stanno cercando in ogni modo di identificare e fermare una volta per tutte.

