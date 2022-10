COMUNANZA - I lavoratori Whirlpool dello stabilimento di Villa Pera incrociano le braccia per due ore, oggi, dalle 14 alle 16. Sciopero che prevede anche una manifestazione nel centro di Comunanza, davanti al municipio. Per questo il sindaco Alvaro Cesaroni ha fatto predisporre la chiusura al traffico della centrale via Dante Alighieri per la durata della manifestazione. I veicoli saranno deviati nella parallela via Pascali. Interverranno, oltre ai lavoratori del sito produttivo, i rappresentanti sindacali territoriali Fiom, Fim, Uilm e Ugl metalmeccanici e la rsu di stabilimento, che spiegheranno le motivazioni della protesta. Invitati i sindaci del circondario, i due presidenti delle Unioni Montane dei Sibillini e del Tronto e Valfluvione, i rappresentanti regionali e provinciali, i nuovi eletti al Parlamento delle Province di Ascoli e Fermo.



A margine della manifestazione il sindaco Cesaroni riceverà sindacati, amministratori locali, autorità e politici nella sala consiliare. Predisposto il servizio d’ordine che vedrà impegnati i carabinieri della stazione di Comunanza guidati dal maresciallo Giovanni Croce, personale comandato della Questura di Ascoli e polizia municipale. Lo sciopero si inserisce nell’ambito delle decisioni prese dal coordinamento nazionale dei sindacati, nel quale sono state programmate 4 ore di astensione dal lavoro e relative iniziative in tutti i siti italiani della multinazionale statunitense.

Le motivazioni dello sciopero



Motivazione dello sciopero l’incertezza sul futuro dei siti produttivi italiani, quindi anche di quello di Comunanza, vista la revisione strategica nell’area Emea che l’azienda sta valutando. Analisi i cui risultati, come anticipato dal board centrale internazionale della Whirlpool, saranno resi pubblici dopo venerdì. Tra le ipotesi, la possibilità di vendita di tutti o di alcuni asset ad altre multinazionali. Qualora si scegliesse questa opzione, negli ultimi periodi sono circolati i nomi dei Turchi del brand Beko e dei cinesi della Haier. Ma siamo solo alle ipotesi.