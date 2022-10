Mobilitazione alla Whirpool di Fabriano, l'assessore regionale Aguzzi: «Azione comune con le altre regioni, chiedo al futuro Governo di intervenire»

FABRIANO - «Adesione altissima fra le tute blu, buona fra i colletti bianchi», fanno sapere i rappresentanti territoriali di Fim-Fiom-Uilm. Sciopero alla Whirpool: i sindacati e i lavoratori hanno ribadito che le «mobilitazioni proseguiranno fino all'apertura di un confronto». Confermato lo sciopero immediato degli straordinari e le prossime due ore di sciopero che si svolgerà nei prossimi giorni. Decine di auto si sono mosse questa mattina dallo stabilimento di Melano di Fabriano della Whirlpool in direzione della sede centrale cittadina nell'ambito delle due ore di sciopero proclamate a seguito del mancato confronto al Mise fra azienda e sindacati. Le altre due ore di mobilitazione, decise dal Coordinamento sindacale unitario, si svolgeranno nei prossimi giorni.

L'assessore regionale Aguzzi: «Rifiuto confronto inaccettabile»

Alle 10 si sono ritrovati, in circa 300, sotto la sede amministrativa di Fabriano della multinazionale americana. Presente anche l'assessore regionale al Lavoro, Stefano Aguzzi, i rappresentanti delle Amministrazioni comunali di Fabriano, Sassoferrato e Cerreto D'Esi, oltre che ai consiglieri regionali del Pd, Antonio Mastrovincenzo e Romano Carancini. «È inaccettabile che la multinazionale americana - hanno dichiarato le parti sociali - rifiuti il confronto con le delegazioni sindacali e con il governo Italiano. I lavoratori di Whirlpool non possono legare la conoscenza del proprio futuro occupazionale alle logiche speculative della finanza. La decisione di Whirlpool potrebbe indebolire l'intero comparto dell'elettrodomestico in Italia, per questo chiediamo al futuro Governo di intervenire per dichiarare il settore degli elettrodomestici strategico, il secondo più importante in Italia nel comparto del manifatturiero, e quindi esercitare poteri straordinari nella vicenda Whirlpool. Già nei mesi scorsi avevo contatto le altre Regioni in cui si trovano gli stabilimenti Whirpool per fare fronte comune».