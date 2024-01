Discarica, Paolini ad Aguzzi: «Basta con lo scaricabarile, non possiamo archiviare il progetto di Riceci»

PETRIANO - «Non ci stiamo a questi giochi, né allo scaricabarile. E nemmeno alle contraddizioni e alle invasioni di campo. Così è troppo facile e comodo. L’assessore Stefano Aguzzi dice che la Provincia deve archiviare subito la pratica (Aguzzi testualmente ha detto che la Provincia non deve concedere una proroga alla società Aurora, ndr)? Peccato che il documento inviato alla Provincia dal Genio civile della Regione lo scorso 3 gennaio evidenzi tutt’altro».

La replica all'assessore regionale

Giuseppe Paolini, presidente della Provincia replica alle dichiarazioni di ieri dell’assessore regionale sulla discarica di Riceci. Ribadisce la sua contrarietà al progetto e afferma: «Forse Aguzzi non parla con i suoi stessi uffici. Ma il procedimento è in capo per legge ai tecnici della Provincia.

E non sono certo i politici che possono determinare l’adozione di atti di natura strettamente tecnica e procedimentale».

«Ciò premesso, contrariamente a quanto affermato dall’assessore regionale, allo stato di sviluppo del procedimento non ci sono i presupposti per archiviare l’istanza della società Aurora - sottolinea il presidente della Provincia -. Questo perché la stessa società, entro il termine stabilito, ha prodotto una copiosa documentazione tecnica-amministrativa a riscontro della richiesta degli enti partecipanti al procedimento diretto e coordinato dalla Provincia».

«Il Genio civile dice altro»

L’elemento che, secondo Paolini, «mette in luce tutte le contraddizioni della Regione sulla vicenda» è il fatto che «tra questa documentazione è compresa anche la corrispondenza intercorsa dallo scorso dicembre ai primi giorni di gennaio tra la società Aurora e il Genio civile della Regione. Il Genio civile ci dice una cosa e Aguzzi un’altra».

Secondo la Provincia, il Genio civile ha concordato una rimodulazione delle integrazioni documentali con Aurora, che ora chiede di avere il tempo di provvedere ai rilievi.