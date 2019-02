Un uomo di 70 anni ritrovato cadavere nel lago di Gerosa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMUNANZA - Tragedia sui monti Sibillini. Un anziano di 70 anni residente a Comunanza si è tolto la vita ieri sera lanciandosi nel lago di Gerosa. Poco dopo le 21 ha parcheggiato la sua automobile nei pressi del bacino fluviale poi si è tuffato nel lago gelido senza più tornare a galla. Ha lasciato la carta d’identità sul lunotto dell’auto. Alcuni passanti hanno notato l’automobile con lo sportello aperto e intuendo la gravità del gesto hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Ascoli Piceno che hanno estratto dal lago di Gerosa il corpo del settantenne per il quale oramai non c’era più nulla da fare. Sul posto della tragedia si sono recati anche i carabinieri di Comunanza ma sulla dinamica di quanto è accaduto non ci sono dubbi sul fatto che si tratti purtroppo di un suicidio.