ASCOLI - Risse da sedare e interventi per diverbi familiari o episodi di violenza rischiano di diventare più frequenti anche in città. E allora l’Arengo corre ai ripari e attiva un corso di difesa personale per i vigili urbani. Una decisione che nasce dalla rilevata esigenza, come si legge nella motivazione dello specifico provvedimento del Comando di polizia municipale, di «una più concreta formazione in ambito di difesa personale alla luce anche dei frequenti episodi di violenza che possono verificarsi sul territorio».

APPROFONDIMENTI IL PROVVEDIMENTO Ascoli, giro di vite sulle biciclette abbandonate in centro: c’è l’avviso poi scatta la rimozione

E si aggiunge che sempre più spesso il personale della polizia locale «è chiamato ad interventi sia individualmente che in pattuglia, per rispondere alle innumerevoli esigenze della collettività: dall’attività di polizia giudiziaria all’effettuazione di trattamenti sanitari obbligatori, al sedare risse, alla prevenzione dei reati predatori e contro il patrimonio, all’intervento per diverbi familiari, dato che gli agenti operano molte volte, anche su disposizione dell’autorità giudiziaria, per eventi che esulano dalla normale attività».

Nasce così l’iniziativa (grazie alla collaborazione con l’Asd Karate Club di Ascoli che si è resa disponibile gratuitamente), di attivare un corso di difesa personale a cui i vigili urbani potranno partecipare formandosi anche da questo punto di vista. Si tratterà di un corso sperimentale in grado di fornire tutti gli elementi operativi per potersi difendere e comportarsi adeguatamente in determinate situazioni. Il corso si svolgerà da settembre fino a dicembre.