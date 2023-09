Ascoli, «Suo nipote è nei guai, servono soldi», ma l'anziano chiama i veri carabinieri. Due truffe sventate

ASCOLI - Ennesimo tentativo di truffa ai danni di anziani, che parte con una telefonata di un finto maresciallo dei carabinieri: “Suo nipote è nei guai con la giustizia servono soldi” . Ma questa volta le vittime non ci cascano e chiamno i veri carabinieri.

La politica di Sant'Elpidio a Mare in lutto: si è spento a 64 anni l'ex consigliere provinciale Nazzareno Lucidi. Domani il funerale

Sono due i casi che si sono verificati ad Ascoli Piceno nella giornata di ieri. “Suo nipote ha avuto un incidente, servono soldi per risolvere subito la situazione”. Ma stavolta l'espediente del finto maresciallo dei carabinieri che propone al telefono un’immediata soluzione per risolvere il caso non ha funzionato.

L'anziano, invece non ha abboccato al tentativo di raggiro ed ha subito chiamato il 112. Entrambi gli anziani contattati, un uomo ed una donna, hanno subito avvisato i carabinieri, forti anche delle informazioni ricevute nel corso delle varie alle campagne informative promosse dell’Arma. I Carabinieri di Ascoli Piceno stanno raccogliendo elementi utili al fine di individuare i truffatori.