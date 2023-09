La politica di Sant'Elpidio a Mare in lutto: si è spento a 64 anni l'ex consigliere provinciale Nazzareno Lucidi. Domani il funerale

SANT'ELPIDIO A MARE - Lutto a Sant'Elpidio a Mare per la scomparsa, all'età di 64 anni, di Nazzareno Lucidi, ex amministratore comunale e provinciale. «A nome mio personale e dell'intera Amministrazione Comunale esprimo profondo cordoglio e porgo le piu sentite condoglianze al consigliere comunale Marco Maria Lucidi e a tutta la famiglia per la scomparsa del caro padre Nazzareno Lucidi - ha scritto poco fa in un post il sindaco di Sant'Elpidio a Mare Alessio Pignotti -. Nazzareno è stato amministratore della Città di Sant Elpidio a Mare e consigliere provinciale, un uomo che ha sempre dedicato la sua vita al sociale, allo sport, al bene della comunità locale, amante del proprio paese.

Persona a me vicina che ha sempre saputo stimolarmi, incentivarmi ed aiutarmi nel mio percorso. Ricordo con affetto che fino all'ultimo, nonostante le condizioni non glielo permettessero, mi arrivavano i suoi preziosi consigli. Sant'Elpidio a Mare perde, oltre che un uomo dal grande impegno politico, un uomo di spessore, dotato di una sensibilità straordinaria e con un grande spirito comunitario. Ed io un amico. In questo momento di profondo dolore l'amministrazione è vicina e partecipa commossa al lutto. Buon viaggio, Nazza». Lucidi viveva a Cascinare. La salma si trova nel obitorio di Villa Pini, aperto dalle 8.00 alle 20.00. I funerali si terranno presso la chiesa dei S.S.

Angeli Custodi di Cascinare, Sant'Elpidio a Mare, domenica ore 16.00, la salma verrà portata in chiesa alle 14.30.