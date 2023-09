Montegiorgio, sfilano 600 euro all'anziano con la truffa dello specchietto e gliene rubano altri 5.400 da un barattolo in casa

MONTEGIORGIO - Sfilano 600 euro all'anziano con la truffa dello specchietto e gliene rubano altri 5.400 da alcuni barattoli in casa: ma i due truffatori vengono scoperti dai carabinieri.

Falconara, spaccia cocaina in spiaggia e tenta la fuga a nuoto: per un anno non potrà tornare al mare

I militari della Stazione di Montegiorgio hanno concluso con successo un'indagine che ha portato alla denuncia a piede libero di una coppia di pluripregiudicati siciliani, lui classe 1992 e lei classe 1994, responsabili in concorso del reato di truffa e furto in abitazione. I fatti risalgono alla fine di luglio 2023, quando la coppia, fingendo di essere vittima di un falso danneggiamento dello specchietto della propria auto Bmw X3, fermava un anziano in transito a Sant’Elpidio a Mare e richiedeva il risarcimento del millantato danno, ottenendo così la somma di 600,00 euro. Non contenti, avevano seguito l'anziano fino a casa, dove veniva nuovamente raggirato e gli veniva sottratta altra somma contante pari a 5.400,00 euro, custodita in due barattoli riposti in un armadio del garage. I due sono già noti per analoghi fatti anche in altre province d’Italia.