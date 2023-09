FALCONARA - Sorpreso a spacciare cocaina in spiaggia a Ferragosto, alla vista dei carabinieri era scappato di corsa e, vedendo chiuse tutte le vie di fuga, si era tuffato in mare nel tentativo di evitare la cattura. Ma poi il 28enne marocchino era stato preso. Ieri il questore Cesare Capocasa ha disposto il Daspo urbano nei suoi confronti, su proposta dei militari della Tenenza di Falconara che l’avevano denunciato per droga.

APPROFONDIMENTI CONERO Sirolo, ragazzo 19enne si ferisce sugli scogli alla spiaggia delle Due Sorelle: soccorso da un'imbarcazione di passaggio

I precedenti

Il marocchino, conosciuto dalle forze dell’ordine per una serie di precedenti penali, tra cui lesioni e furti, negli ultimi tre anni era stato anche sorpreso più volte in possesso di stupefacenti. Nel pomeriggio di Ferragosto il 28enne era stato fermato e denunciato dai carabinieri di Falconara dopo un inseguimento alquanto insolito. I militari avevano visto il marocchino confabulare con una coppia di giovani intenta ad acquistare una dose di cocaina, a poca distanza dalla spiaggia. Appena il pusher ha sentito su di sé gli sguardi delle divise, ha pensato bene di fuggire. Immediatamente è scattato l’inseguimento a piedi che si è protratto sino alla spiaggia. Il 28enne, dopo uno slalom tra gli ombrelloni e i lettini, si è tuffato in mare completamente vestito e ha gettato le dosi rimanenti di droga.

Tutta la scena si è svolta sotto gli occhi allibiti dei bagnanti che nel giorno di Ferragosto affollavano il litorale falconarese. I carabinieri, non perdendolo mai di vista, hanno atteso sul bagnasciuga che il marocchino uscisse dall’acqua, dopo aver nuotato per pochi metri, per perquisirlo e condurlo in caserma. Nei suoi confronti era scattata una denuncia a piede libero. Il questore ora ha emesso nei confronti del 28enne il Daspo urbano che vieta al marocchino di accedere per un anno alla spiaggia di Falconara, compresi gli stabilimenti balneari, e a diverse altre zone della città, tra cui parchi, piazze principali e aree vicine alle scuole di ogni ordine e grado, visto che era abituato a spacciare anche a minorenni.