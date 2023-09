PORTO SANT’ELPIDIO - Rissa tra extracomunitari in pieno centro giovedì sera, si ipotizza una resa di conti per droga. Le indagini sono in corso. L’allarme è scattato alle 22.30 in via Battisti, i negozi erano chiusi ma erano aperti e funzionanti ristoranti, pizzerie, birrerie e gelaterie. Da questi locali sono partite le segnalazioni alle forze dell’ordine. Si tratta per gli esercenti di tutelare la clientela, oltre che per questioni di sicurezza anche per tenere alto l’appeal dei locali, l’attrattività.

Le forze dell’ordine

Sono piombati sul posto carabinieri, polizia e finanzieri, pattuglie che erano state tutto il giorno impegnate nelle attività di prevenzione sul litorale e che si sono fatte trovare pronte: sono piombati uomini in divisa in massa, ma al rumore delle prime sirene i protagonisti della faida hanno fatto perdere le tracce. Si ipotizzano tensioni per la piazza dello spaccio, oramai sono tutti schedati i balordi che bazzicano in centro, l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha evitato il degenerare della baruffa. Qualora non si riesca a risalire all’origine del problema, comunque la presenza delle divise è stata risolutiva perché l’obiettivo dei controlli è prevenire e scoraggiare il replicarsi di certi fenomeni. Il centro è super monitorato, l’obiettivo è scoraggiare il problema numero uno: lo spaccio che ultimamente ha preso piede proprio in centro, fra piazza Garibaldi e Villa Murri.