Armi cariche sotto il materasso e dietro la porta della sua stanza: denunciato un 70enne di Altidona

ALTIDONA - Controlli della polizia sulla regolare detenzione delle armi da parte dei soggetti titolari delle licenze di polizia (porto d’armi uso caccia, uso sportivo e difesa personale): un settore oggetto di continue attenzioni per le delicate implicazioni che esso può comportare in caso di abuso come avvenuto anche nei recenti casi di cronaca.

LEGGI ANCHE: Fatah, mazza in auto e aggressioni: il passato violento dell'omicida di Sirolo

Il bilancio

Nella giornata di ieri (31 agosto), dopo un controllo, è stato denunciato un uomo di oltre 70 anni di Altidona, poiché in possesso in un luogo non idoneo più armi rifornite di munizionamento. Alcune di queste armi, sono state trovate sotto il materasso e dietro la porta della camera, completamente cariche di cartucce e pronte all’uso.