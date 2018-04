Ammanco in cassa alla sezione arbitrale Sospeso il presidente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Il presidente della sezione arbitrale di Ascoli è stato sospeso per sei mesi in quanto non ha controllato l’operato di un suo collaboratore della sezione che si occupava di curare la contabilità amministrativa. In pratica si trattava principalmente di gestire i soldi che l’associazione italiana arbitri rimetteva al comitato con i quali si sarebbe dovuto successivamente provvedere a saldare i rimborsi dovuti agli arbitri del settore dilettantistico. Nella cassa del comitato mancavano circa 10mila euro. Messo davanti alle sue responsabilità il collaboratore avrebbe ammesso di aver sottratto la somma per un’impellente necessità familiare ma che avrebbe restituito immediatamente l’intera somma. Impegno mantenuto nel giro di un paio di giorni. Ovviamente il collaboratore è stato cancellato dall’organigramma della sezione arbitri di Ascoli.