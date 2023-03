​L'errore in Monza-Inter è alle spalle: il marchigiano Sacchi torna ad arbitrare in Serie A dopo due mesi

MACERATA- Dirigerà Lecce-Torino in programma domenica 12 marzo alle 12.30. Juan Luca Sacchi, fischietto nato a Treia, dopo due mesi dall'errore in Monza-Inter (terminata 2-2 lo scorso 7 gennaio) che rese vana la rete del nerazzurro Francesco Acerbi tornerà ad arbitrare nella massima serie.

Lo stop

In questo periodo ha solo fatto il quarto uomo dopo lo stop annunciato dal designatore Gianluca Rocchi. Dopo il pareggio, con l'Inter lanciato alla rincorsa del Napoli capolista, seguirono giorni di polemiche per il fischio azzardato che non fu preso bene in casa nerazzurra anche se nei giorni seguenti le polemiche si ridimensionarono anche grazie all'intervento pubblico di diversi tesserati interisti.