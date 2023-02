​L'arbitro Sacchi dalla Serie A ai banchi di scuola: incontro a Treia con una scuola media sui valori dello sport

TREIA- Dalla Serie A ai banchi di scuola per l'arbitro di Treia Juan Luca Sacchi. Proprio in questi giorni, il fischietto marchigiano ha incontrato bambini e bambine dell'Istituto Comprensivo treiese Egisto Paladini per parlare dei valori sani dello sport.

L'incontro

Con lui era presente Padre Luciano Genga, guardiano del convento e santuario del Santissimo Crocifisso. Sacchi si è prestato al ruolo di insegnante condividendo tante esperienze con i più giovani.