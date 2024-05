MONTEPRANDONE I conti non tornano a scuola. Il consiglio di istituto dell’Istituto comprensivo di Monteprandone non ha approvato bilancio consuntivo. La notizia è di quelle inusuali e per questo determina un certo scalpore. La votazione è avvenuta martedì pomeriggio e il Bilancio della scuola non ha ottenuto i voti necessari per poter essere approvato. Su chi avrebbe votato in maniera negati e sui motivi c’è il massimo riserbo ma il giorno dopo non si parla d’altro.

Lo scenario

Ora cosa avverrà? Intanto verrà nominato un commissario che dovrà interessarsi dei conti. Il commissario ad acta dovrà quindi emanare i provvedimenti amministrativi secondo le regole. Dicevamo dello stupore, molti gli interrogativi sui quali la comunità di Monteprandone vorrebbe avere delle risposte. Le motivazioni della bocciatura del bilancio non sono note, le bocche sono cucite è c'è il massimo riserbo sulla delicata vicenda.

L’organo collegiale

Il consiglio di istituto è un organo collegiale politico e amministrativo composto da otto genitori, otto professori, due membri del personale Ata e la dirigente scolastica, e tra i compiti ha appunto quello di approvare il bilancio consuntivo. Proprio quello che martedì scorso nei locali dell’istituto scolastico non è passato.

Il conto consuntivo

Il conto consuntivo è infatti il documento che spiega nel dettaglio la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche e deve essere in coerenza con le previsioni del piano dell’offerta formativa. In sede di approvazione il consiglio di istituto valuta la congruità economico-finanziaria, monitora il percorso effettivamente svolto e verifica se le risorse siano state effettivamente utilizzate come previsto.

La dirigente chiama Ancona

La mancata approvazione del bilancio deve essere comunicata dalla dirigente scolastica Roberta Capriotti all’ufficio scolastico regionale delle Marche di Ancona che nominerà a sua volta un commissario.

Il compito del commissario

Il suo compito sarà di approvare il rendiconto entro 15 giorni dalla nomina, sanando le eventuali irregolarità e valutando eventualmente in che modo la scuola abbia gestito le risorse nel corso dell’esercizio finanziario appena trascorso.