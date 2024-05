ASCOLI PICENO Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno ha nominato l’imprenditrice ascolana Anna Maria Costanza Rozzi, figlia di Costantino, quale nuovo amministratore unico della Caffè Meletti Srl.

La manager

Anna Maria Costanza Rozzi, dopo una importante esperienza come manager dell’impresa di famiglia, ha acquisito una consolidata competenza nella gestione di attività ricettive e nella guida di aziende nel settore food and beverage (foto in archivio)