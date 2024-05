SAN BENEDETTO Più parcheggi gratuiti in zona lungomare durante la stagione estiva. Torna operativa l’area “Ex Tirassegno”, con ingresso lungo via Volta. Parliamo di un bacino strategico, di proprietà del Demanio militare, nuovamente a disposizione della collettività come zona di sosta non a pagamento, grazie al rinnovo di una convenzione tra il Comune di San Benedetto ed il Ministero della difesa.

L’atto

L’atto è stato recentemente approvato dalla giunta Spazzafumo e prevede un periodo di fruizione compreso tra il 1 giugno ed il 30 settembre 2024. Generalmente, infatti, l’ormai “Ex Tirassegno” è chiuso e inaccessibile alle auto. La convenzione prevede che il Comune dovrà farsi carico della manutenzione ordinaria e straordinaria dei 6.750 metri quadri dell’area, oltre a riservare 30 parcheggi al personale della Difesa ed a stipulare una polizza assicurativa. L’amministrazione comunale prevede una spesa di 4.133 euro per realizzare le indicazioni previste dall’accordo.

Sempre sul fronte-sosta, quella di domani è una giornata da cerchiare in rosso sul calendario. Anzi: in blu. Infatti, sempre tra lungomare e dintorni, tornano operativi i parcheggi a pagamento. Le tariffe saranno applicate nella fascia oraria che va dalle 9 alle 24. Nel mese di giugno (e per le prime due settimane di settembre) l’obbligo di ticket insisterà solo nei giorni festivi e fine settimana: sabato e domenica. Mentre sarà quotidiano nei mesi di luglio e agosto. Quindi le prime giornate di sosta a pagamento saranno domani e dopodomani, per poi riprendere l’8 e 9 giugno. Invece s’inizierà a pagare tutti i giorni da lunedì 1 luglio.

La tariffa prevista per la sosta è di 1 euro e 30 centesimi per un’ora, 4,30 euro per 5 ore consecutive e 8,60 per l’intera giornata. La sosta a pagamento viene gestita dalla partecipata municipale “Azienda Multi Servizi Spa” presso i cui uffici (situati nel parcheggio interno della stazione ferroviaria sambenedettese) è anche possibile stipulare degli abbonamenti. I prezzi? Settimanale a 34,60 euro, mensile a 129,70 e 270,20 lo stagionale. Per informazioni, è possibile telefonare al numero 0735-658899 o consultare il sito www.sbt.it.

I precedenti

Lo scorso anno, nel mese di giugno, le zone blu turistiche fecero incassare al Comune 102.070 euro. Un tesoretto più leggero rispetto a quello del 2022, quando - sempre nel primo mese estivo - l’incasso fu di 116.140. Il balzello della sosta a pagamento è stato introdotto nel 2007 ed è diventato sempre più fondamentale per gli equilibri complessivi del Bilancio municipale.