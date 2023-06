ASCOLI Luca Innocenzi ritorna nell’arena. Stasera si terranno le prove ufficiali cronometrate, il cavaliere gialloblù è atteso ai blocchi di partenza dello Squarcia insieme agli altri protagonisti della Quintana. Intanto anche quelle di ieri sera sono state annullate. La pista non sarebbe ancora pronta e si è deciso di rimandare tutto ad oggi. Al momento le prove di oggi si terranno a porte chiuse, ma è in corso in queste ore una valutazione definitiva. Convulse le ultime giornate nella città turrita: giovedì scorso la sospensione del gialloblù decretata dalla Fise, l’infortunio di Pierluigi Chicchini durante le prove di venerdì, in seguito le dimissioni del direttore di gara Maurizio Celani e l’accoglimento del ricorso di Innocenzi contro il provvedimento federale.

Il ritardo

Intanto ieri sera il sestiere di Sant’Emidio non potuto vedere in scena sul campo dello Squarcia i tre candidati in lizza per prendere il posto di Chicchini: rinviata la scelta tra il8enne Davide Dimarti, l’aretino Adalberto Rauco e il ternano Paolo Palmieri. Tutti provengono dal master per cavalieri che si sta tenendo a Foligno. Anche qui episodio thrilling: le prove dovevano tenersi a partire dalle 19, ma sono state rinviate di un paio d’ore per sistemare al meglio l’otto di gara. Invece poi la decisione di annullare tutto. Nelle ultime ore si sono anche susseguite voci in città che vorrebbero in odore rossoverde Tommaso Finestra, il giovane cavaliere di San Gemini che avrebbe dovuto indossare i colori di Porta Solestà. Ma la caposestiere Mariangela Gasparrini sgombra il cielo. «Non ho avuto alcun contatto con Finestra. Le prove tra i tre cavalieri? Spero che si possa arrivare ad una scelta che onori la Quintana. Il sestiere è orgogliosamente rossoverde, siamo come l’Araba fenice: risorgeremo dalle nostre ceneri. Invito tutti a unirsi attorno a noi, al nostro Pierluigi Chicchini, a colui che prenderà il suo posto e ai nostri ragazzi» afferma Gasparrini.

Il dopo Celani

Nel frattempo tiene ancora banco la questione Maurizio Celani. Il direttore di gara ha rassegnato le sue dimissioni a poche ore dalla Giostra dell’8 luglio. «Ho ricevuto delle minacce e temo per la mia incolumità e per quella dei miei familiari. Per questo motivo ho rassegnato le mie dimissioni da direttore di gara, da banditore e da direttore tecnico dell’asd Quintana. Attraverso una pec, ho rappresentato le mie intenzioni al magnifico messere, al segretario comunale e al presidente del consiglio degli anziani», ha spiegato Celani. Sulla vicenda interviene il sindaco di Ascoli. «Esprimo la mia solidarietà a Maurizio Celani. Come ha scritto nella pec, ha ricevuto minacce: la Quintana deve mantenere lo spirito competitivo, ma non si deve mai sfociare nella violenza. Dobbiamo trasmettere ai più giovani questo valore: la grande competizione, ma anche l’amore per la Quintana e la città di Ascoli», spiega Fioravanti. Lunedì scorso si è tenuto un summit a Palazzo Arengo tra il primo cittadino, i capisestiere e il consiglio degli Anziani. «È un momento delicato e difficile – aggiunge Fioravanti -. Va tutta la mia solidarietà al cavaliere Pierluigi Chicchini e al sestiere di Sant’Emidio che ringrazio per l’atteggiamento costruttivo che sta dimostrando in questa fase. Abbiamo fatto squadra: la Quintana è un’eccellenza e con tutti i sestieri abbiamo condiviso la necessità di essere compatti per affrontare al meglio i prossimi passi». E dopo le dimissioni di Celani si va alla ricerca dei sostituti. Il nuovo direttore di gara sarà un tecnico federale Fise, mentre il nuovo banditore dovrebbe essere Daniele Cannellini. Mancano solo dieci giorni alla Quintana in onore della Madonna della Pace: all’ombra delle Cento Torri fa tremendamente caldo.