Ricorso accolto, Luca Innocenzi potrà correre alla Quintana di Ascoli

ASCOLI - Luca Innocenzi potrà correre alla. La notizia è rimbalzata nella tarda serata da Foligno ed è relativa all’esito dell’udienza svolta davanti al tribunale federale della Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) lo scorso venerdì.inerente la sospensione cautelativa del cavaliere folignate per la durata di 60 giorni in conseguenza, di fatto, del Daspo emesso dal questore di Perugia per la duratadi una anno a carico dello stesso Innocenzi (e anche di altre 4 persone, una delle quali per la durata di due anni) a seguito della rissa, e delle relative denunce, avvenuta al Campo de li giochi di Foligno in occasione delle prove ufficiali de La Sfida. Il provvedimento di sospensione è stato revocato. Il tribunale federale Fise, quindi, ha accolta la linea di difensiva definita dall’avvocato Michelangeli in favore del suo assistito.